Захарян рассказал о том, как отреагировал на исключение из топа лучших молодых игроков

Российский полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал журналистам о том, как он отреагировал на исключение из списка лучших молодых игроков мира.

Арсен сказал в эфире «Матч ТВ», что он прекрасно понимает, какая сейчас ситуация в мире, так что подобное решение его не удивило. Захарян отметил, что ему даже не было обидно из-за этого исключения. Полузащитник добавил, что только одноклубники иногда над ним подшучивают на эту тему.

Напомним, что Арсен Захарян недавно был исключён из топ-50 лучших молодых футболистов мира по версии портала Goal.com.