«Краснодар» не будет продлевать контракт с Городовым

Руководство «Краснодара» не собирается подписывать новое соглашение с опытным российским голкипером Евгением Городовым.

Как сообщает Metaraitings.ru, боссы краснодарской команды не будут предлагать новый контракт 36-летнему российскому голкиперу, так как на позиции первого номера у «быков» есть более молодые и перспективные Матвей Сафонов и Станислав Агкацев. Напомним, что Городов перебрался в «Краснодар» летом 2020 года из «Ахмата».

В этом сезоне Евгений Городов ни разу не появился на поле в матчах РПЛ.