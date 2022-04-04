Защитник «Сочи» надеется получить вызов в сборную России

Защитник «Сочи» Данила Прохин рассказал журналистам о том, что очень надеется в следующий раз получить вызов в основную сборную России.

Прохин сказал ТАСС, что каждый игрок хочет получить вызов в основную сборную. Защитник отметил, что на мартовском сборе пообщался с Валерием Карпиным, но ничего особенного не было. Данила добавил, что рассчитывает в ближайшее время получить вызов в основную национальную команду.

Напомним, что Данила Прохин во время мартовского сбора выступал за молодёжную сборную России. В этом сезоне защитник провёл в РПЛ 19 матчей и отметился одним ассистом.