Комитет по этике РФС пока не получал жалобу на президента «Урала»

Представители комитета по этике РФС рассказали журналистам о том, что они пока не получали жалобу на президента «Урала» Григория Иванова.

По информации «Чемпионата», пока обращение в комитет по этике от руководства лиги или от руководства РФС не поступало. Напомним, что Григорий Иванов после матча с московским ЦСКА довольно жёстко высказался в адрес главного арбитра встречи Игоря Панина. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

На данный момент екатеринбургская команда занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.