Смородская: Баринов в «Валенсии»? Он там вполне может заиграть

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала журналистам о том, что думает по поводу шансов Дмитрия Баринова заиграть в «Валенсии».

Смородская сказала «Спорт-Экспрессу», что Баринов обладает сильным и неуступчивым характером. Экс-президент «железнодорожников» отметила, что Дмитрий вполне может заиграть в «Валенсии», но полузащитнику будет необходимо обязательно учить испанский язык.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что «Валенсия» летом может подписать полузащитника сборной России.