«Валенсия» летом может подписать полузащитника сборной России

Руководство «Валенсии» может летом попробовать подписать полузащитника «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова.

По информации «Чемпионата», «летучие мыши» интересовались 25-летним российским футболистом ещё в зимнее трансферное окно, но тогда договориться с игроком и его агентом так и не удалось. Боссы «Валенсии» хотят попробовать подписать Баринова этим летом. Напомним, что за испанскую команду сейчас выступает ещё один россиянин, а именно Денис Черышев.

В этом сезоне Дмитрий Баринов провёл в российском чемпионате 18 поединков и отметился двумя результативными передачами.