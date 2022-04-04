Ловчев о «Спартаке»: Команда, которая подписывает Кофрие и Хендрикса, не может идти на первых местах

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры «красно-белых» в этом сезоне.

Ловчев сказал в эфире программы «Есть тема» на канале «Матч ТВ», что Паоло Ваноли не виноват в неудачной игре московской команды, так как за три месяца практически ничего невозможно изменить. Экс-игрок отметил, что команда, которая подписывает Кофрие и Хендрикса, не может бороться за первые места.

Напомним, что на данный момент спартаковцы занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице.