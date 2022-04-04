Бывший игрок «Зенита» Стрепенов раскритиковал петербуржцев за матч в Сочи

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов раскритиковал игру санкт-петербуржцев в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0).

«Я бы сказал, что в этом матче атаки у «Зенита» не было. Команда Семака снова не показала чемпионской игры, а ведь конкуренты поджимают», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Экс-футболист также похвалил сочинцев, сумевших закрыть фланги и не позволить «Зениту» сыграть в полную силу. Стрепетов считает, что если питерцы продолжат играть так и дальше, то легко могут упустить первую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.

После 23 туров «Зенит» лидирует в Российской Премьер-Лиге, опережая ближайших преследователей московских динамовцев на 3 очка. До конца чемпионата осталось провести семь матчей.