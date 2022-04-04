Бикфалви: Это мой самый сложный сезон в составе «Урала»

Румынский полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился с журналистами своим мнением о шансах екатеринбургской команды в борьбе за выживание в этом сезоне.

Бикфалви сказал «Спорт-Экспрессу», что для него это один из самых сложных сезонов в составе «Урала». Эрик отметил, что «шмели» должны быть повыше в турнирной таблице. Румын добавил, что не может комментировать возможный мораторий на вылет из РПЛ в этом сезоне, так как это решают другие люди.

Напомним, что на данный момент «Урал» под шефством Игоря Шалимова занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.