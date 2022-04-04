Мелкадзе: У меня нет радости от того, что «Спартак» идёт на 10-м месте

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о том, что у него нет радости от того, что столичный «Спартак» на данный момент занимает лишь десятую строчку в таблице РПЛ.

Мелкадзе сказал ТАСС, что у него нет никакой радости от того, что «Сочи» идёт на четвёртом месте и борется за попадание в топ-3, а спартаковцы занимают лишь десятую строчку и идут в шести очках от зоны вылета. Георгий отметил, что он болеет за «красно-белых».

Напомним, что Георгий Мелкадзе в составе «Сочи» в этом сезоне провёл в российской лиге пять матчей и забил один гол.