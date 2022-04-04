Экс-врач «Спартака» рассказал, когда Джикия вернётся в строй после травмы

Бывший врач московского «Спартака» и сборной России Юрий Васильков рассказал журналистам о том, когда защитник «красно-белых» Георгий Джикия вернётся в строй после травмы.

Васильков сказал «Р-Спорт», что у Джикии целы кости и суставы, так что повреждение можно назвать несерьёзным, так как контузия сустава это небольшой ушиб. Врач отметил, что полностью после этого повреждения Георгий сможет восстановиться уже через десять дней.

Напомним, что Георгий Джикия получил травму в столичном дерби с «Локомотивом».