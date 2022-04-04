Мелкадзе: Для «Сочи» было бы здорово закончить сезон в тройке

Российский нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал журналистам о задачах сочинской команды на концовку сезона.

Мелкадзе сказал ТАСС, что он не слышал от руководителей «Сочи» никаких конкретных задач на этот сезон, но для «барсов» было очень здорово закончить сезон в тройке лучших. Напомним, что на данный момент сочинская команда под шефством Владимира Федотова занимает четвёртую строчку в турнирной таблице.

Георгий Мелкадзе в этом сезоне провёл в российском чемпионате в составе «Сочи» пять поединков и отметился одним забитым мячом.