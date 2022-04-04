Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в интервью «Евро-Футбол.Ру» порассуждал об интриге в чемпионской гонке, которая возобновилась после 23-го тура чемпионата России.

- Отрыв «Зенита» от «Динамо» сократился до трех очков. Возобновилась ли интрига в борьбе за первое место?

- Думаю, что «Зенит» все равно добьется своего, но напряжение какое-то время будет присутствовать. Может даже до конца сезона. Это хорошо с точки зрения зрелищности. Три очка не такой отрыв, как десять очков, но тут надо смотреть на уровень игры «Динамо» и «Зенита». Питерцы играют более стабильно. У них возможны очковые потери. Но если у зенитовцев они вероятны, то москвичи очки точно будут терять.

- Но «Зениту» предстоят непростые матчи: «С «Локомотивом», «Спартаком», аутсайдерами. График не такой простой.

- У «Динамо» он тоже непростой. «Зенит» пляшет от себя. И потом, со «Спартаком» сейчас играть может быть даже легче, чем с «Уралом». В плане мотивации у соперника. «Зенит» сейчас сильнее любого клуба РПЛ, правда, это не говорить о том, что команда обязана побеждать в каждом матче. И сильные команды, случается, проигрывают.

- Есть ли что-то, что вас настораживает или беспокоит в игре «Зенита»?

- Вчера в матче с «Сочи» питерцы имели преимущество, и скорее они потеряли два очка, чем приобрели. Это было видно по реакции футболистов после матча. Беспокоит то, что команда очень зависима от индивидуального мастерства бразильцев. Когда Малком выдает яркий матч, то сразу получается результат. А в целом, больших проблем нет. И у соперников их в любом случае еще больше.

- В чем-то «Динамо» превосходит «Зенит» или вообще ни в одном компоненте нет преимущества?

- Я не вижу никаких преимуществ. Разве что нахождение команды на втором месте дает дополнительную мотивацию для самих футболистов. У питерцев такого нет, потому что они более избалованы победами и для них лидерство – привычная ситуация.

- По игре «Динамо» сейчас не впечатляет?

- Не видел их матч с «Краснодаром». Только момент с пенальти. Опять конфликтная ситуация с судейством. Но в любом случае, «Динамо» не производит впечатления мобильной, мощной команды. Даже выигрывая, москвичи не внушают сто процентной уверенности.

- ЦСКА сейчас на ходу, несмотря на потерю очков с «Уралом». Армейцы могут вклиниться в борьбу за первую строчку?

- У них в этом туре тоже была проблемная игра в судейском плане. Это говорит о том, что армейцы не показывают уверенную игру. Они могут проигрывать матчи, или играть вничью. Но у них хотя бы чувствуется какой-то потенциал. Однако чтобы претендовать на выигрыш золотых медалей, нужно выглядеть стабильно на протяжении всего сезона. А ЦСКА стабильности пока недостает. С другой стороны, если соперники будут показывать свою лучшую игру в каждом оставшемся туре, то у «Зенита» будут проблемы. Хотя это сейчас самый стабильный клуб РПЛ.

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- ЦСКА отстает от «Динамо» на три очка. Будет ли борьба за второе место?

- Тут реально бороться. Команды находятся примерно в одной весовой категории, плюс у них еще игра между собой. Хотя я уверен, что эти команды еще будут терять очки в других матчах.

- Кого из этих команд вы хотели бы видеть выше?

- «Динамо» мне нравится в силу того, что у него новый для России тренер, с новым видением. Плюс много своих воспитанников играет. Этим меня «Динамо» подкупает. Мне хочется, чтобы бело-голубые хорошо выступили в этом сезоне.

Елена Григорьевская