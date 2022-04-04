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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич: Обычно не критикую арбитров, но этот тур в РПЛ - полная катастрофа

04 Апреля 2022 • 11:26 Комментировать

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич в своём телеграм-канале высказался о работе арбитров в 23-м туре Российской Премьер-лиги.

Генич написал, что он обычно не критикует арбитров, но в этом туре РПЛ произошла полная катастрофа. Константин отметил, что для комментаторов проводят семинары, но арбитры всё равно видят и трактуют некоторые эпизоды по своему. Комментатор добавил, что считает момент в концовке матча между ЦСКА и «Уралом» «вопиющей фигней».

Напомним, что в 23-м туре спорные судейские решения были зафиксированы в матчах между «Краснодаром» и «Динамо», а также в матче между ЦСКА и «Уралом».

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Судейство Константин Генич
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