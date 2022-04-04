Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: Где все эти тролли, которые называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»?

04 Апреля 2022 • 11:20 Комментировать (2)
Сочи
0:0
Зенит
окончен

Известный комментатор Геннадий Орлов обратился к скептикам, которые в интернете называли «Сочи» фарм-клубом питерского «Зенита».

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что сочинская команда в этом сезоне отобрала четыре очка у «Зенита», что говорит о многом. Комментатор отметил, что ему интересно, где сейчас все эти тролли, которые называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита». Геннадий Сергеевич надеется, что после этих матчей в интернете станет меньше грязных комментариев по поводу «Сочи» и «Зенита».

Напомним, что в первом круге «Сочи» обыграл «Зенит» со счётом 2:1, а во втором круге команды сыграли в нулевую ничью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Российская Премьер-Лига Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
15:29 · Россия. Премьер-лига
Изидор не планирует покидать «Локомотив»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Ларссон может перейти в АИК на правах аренды
15:04 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает «Валенсию» отличным клубом для Баринова
15:00 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что «Зенит» ещё рано называть чемпионом России
14:36 · Россия. Премьер-лига
Малафеев поддержал налог на легионеров
14:22 · Россия. Премьер-лига
Абильдгор вернулся в «Рубин»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Зенит» упустит чемпионство, если продолжит оступаться»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива» Наумов: Баринову пора ехать в Европу
13:44 · Россия. Премьер-лига
Вдова Яшина считает, что Шунин должен быть основным вратарём сборной России
13:40 · Россия. Премьер-лига
Магнуссон: «Урал» — слабая команда, которая хорошо сыграла в защите»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал о том, как отреагировал на исключение из топа лучших молодых игроков
13:33 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не будет продлевать контракт с Городовым
13:27 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» надеется получить вызов в сборную России
13:26 · Россия. Премьер-лига
Петржела уверен в чемпионстве «Зенита»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Комитет по этике РФС пока не получал жалобу на президента «Урала»
Все новости
Рекомендуем