Орлов: Где все эти тролли, которые называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»?

Известный комментатор Геннадий Орлов обратился к скептикам, которые в интернете называли «Сочи» фарм-клубом питерского «Зенита».

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что сочинская команда в этом сезоне отобрала четыре очка у «Зенита», что говорит о многом. Комментатор отметил, что ему интересно, где сейчас все эти тролли, которые называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита». Геннадий Сергеевич надеется, что после этих матчей в интернете станет меньше грязных комментариев по поводу «Сочи» и «Зенита».

Напомним, что в первом круге «Сочи» обыграл «Зенит» со счётом 2:1, а во втором круге команды сыграли в нулевую ничью.