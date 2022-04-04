Экс-арбитр Николаев высказался о спорном пенальти в матче между «Краснодаром» и «Динамо»

Известный российский экс-арбитр Алексей Николаев высказался о спорном пенальти в поединке РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо».

Николаев сказал «Матч ТВ», что сам факт нарушения правил явно произошёл за пределами штрафной площади, так что для него является большой загадкой, почему арбитр ВАР решил вмешаться в эпизод. Экс-рефери отметил, что Алексей Сухой не пошел сам смотреть повторы из-за регламента ВАР, ведь в таких ситуациях принято судить по факту: либо фол произошёл в штрафной, либо вне штрафной.

Напомним, что динамовцы благодаря пенальти сумели минимально обыграть «Краснодар» со счётом 1:0.