Нобоа рассказал о том, почему легионеры не уходят из «Сочи»

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал журналистам о том, почему никто из легионеров не горит желанием покидать сочинскую команду.

Нобоа сказал «Спорт-Экспрессу», что все легионеры чувствуют себя в «Сочи» комфортно, прямо как дома, так что никто не хочет уходить. Кристиан отметил, что он разговаривал со всеми иностранными игроками «барсов» и пока никто не собирается менять клубную прописку, так что до конца сезона легионеры точно не покинут «Сочи».

Напомним, что в этом сезоне Кристиан Нобоа провёл в российском чемпионате 18 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три ассиста.