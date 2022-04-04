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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа рассказал о том, почему легионеры не уходят из «Сочи»

04 Апреля 2022 • 10:39 Комментировать

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал журналистам о том, почему никто из легионеров не горит желанием покидать сочинскую команду.

Нобоа сказал «Спорт-Экспрессу», что все легионеры чувствуют себя в «Сочи» комфортно, прямо как дома, так что никто не хочет уходить. Кристиан отметил, что он разговаривал со всеми иностранными игроками «барсов» и пока никто не собирается менять клубную прописку, так что до конца сезона легионеры точно не покинут «Сочи».

Напомним, что в этом сезоне Кристиан Нобоа провёл в российском чемпионате 18 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Кристиан Нобоа Сочи
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