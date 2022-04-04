Орлов похвалил Федотова за матч с «Зенитом»

Известный комментатор Геннадий Орлов отдал должное наставнику «Сочи» Владимиру Федотову за матч с питерским «Зенитом».

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что Федотов великолепный тактик, который насытил центральную ось и сумел в этом сезоне отобрать у «Зенита» четыре очка. Комментатор отметил, что сочинская команда была блестяще подготовлена, а в её игре всё было максимально продуманно и чётко.

Напомним, что «Сочи» и «Зенит» сыграли между собой в нулевую ничью. «Барсы» на данный момент занимают четвёртую строчку в турнирной таблице.