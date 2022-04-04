Орлов о Дзюбе: Защитники уже придумали, как против него играть

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что в своё время великий Всеволод Бобров говорил о том, что если он ушёл с поля без забитого мяча, то считал, что проиграл. Комментатор отметил, что вот такое же чувство должно быть и у Дзюбы, которому сейчас стало гораздо сложнее забивать, ведь защитники уже придумали, как против него нужно играть.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 22 встречи, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью ассистами.