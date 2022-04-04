Ребко: Нынешнее положение «Спартака» - полный провал

Экс-полузащитник «Спартака» Алексей Ребко поделился с журналистами своим мнением об игре московской команды в этом сезоне.

Ребко сказал «Матч ТВ», что нынешнее положение «красно-белых» абсолютно провальное. Алексей отметил, что команда с такими затратами идёт лишь на десятой строчке в таблице. Экс-игрок добавил, что руководители «Спартака» постоянно меняют игроков и тренеров, но толку от этого нет никакого.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под руководством Паоло Ваноли находятся в шести очках от зоны вылета.