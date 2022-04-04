«Краснодар» обратится в ЭСК РФС из-за спорного пенальти в матче с «Динамо»

Представители «Краснодара» собираются обратиться в ЭСК РФС по поводу спорного пенальти в поединке 23-го тура РПЛ с московским «Динамо».

По информации «Матч ТВ», руководители краснодарской команды готовы подать жалобу на работу арбитра Алексея Сухого, который назначил весьма спорный одиннадцатиметровый в ворота «быков» после фола на Фёдоре Смолове. «Краснодар» недоволен тем, что судья сам не посмотрел повтор этого спорного момента.

Напомним, что благодаря голу с этого пенальти динамовцы одержали минимальную гостевую победу над «быками» со счётом 1:0.