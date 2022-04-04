Боков высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Максим Боков рассказал журналистам о том, что думает по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-лиге.

Боков сказал Rusfootball.info, что он всегда говорил о том, что даже если у лидера есть небольшой очковый запас, то борьба за титул идёт до самого конца. Максим отметил, что сейчас нельзя говорить о том, что кто-то наверняка станет чемпионом, ведь концовка сезона будет очень острая.

Напомним, что на данный момент в таблице лидирует питерский «Зенит». Следом идут столичные динамовцы и «армейцы».