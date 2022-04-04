Лидер «Урала» заявил, что топ-клубы РПЛ никогда не интересовались им

Румынский полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал журналистам о том, что российские топ-клубы никогда им не интересовались.

Бикфалви сказал «РБ-Спорт», что его никогда не звали в топ-клубы РПЛ. Эрик отметил, что в данный момент он очень комфортно себя чувствует в «Урале», где ему отведена роль лидера и где его искренне любят болельщики. Румын добавил, что даже в 34 года прекрасно чувствует себя физически и готов дальше приносить пользу «Уралу».

Напомним, что в этом сезоне Эрик Бикфалви провёл в РПЛ 21 встречу. Румынский полузащитник забил пять мячей и сделал два ассиста.