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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили призвал прекратить делать из футбола посмешище

04 Апреля 2022 • 09:16 Комментировать

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с журналистами своим мнением по поводу спорных судейских решений в 23-м туре РПЛ.

Кавазашвили сказал «РБ-Спорт», что этот тур в очередной раз показал, что за исключением нескольких арбитров, общий уровень квалификации отечественных судей не самый высокий. Эксперт заявил, что нужно прекратить делать из футбола посмешище и затыкать рты тренерам, которые не могут критиковать судейство, ведь арбитры тогда еще больше осмелеют и будут принимать более авантюрные решения.

Напомним, что спорные судейские решения были приняты в матчах между «Краснодаром» и «Динамо», а также в поединке между ЦСКА и «Уралом».

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Анзор Кавазашвили Судейство
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