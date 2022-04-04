Кавазашвили призвал прекратить делать из футбола посмешище

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с журналистами своим мнением по поводу спорных судейских решений в 23-м туре РПЛ.

Кавазашвили сказал «РБ-Спорт», что этот тур в очередной раз показал, что за исключением нескольких арбитров, общий уровень квалификации отечественных судей не самый высокий. Эксперт заявил, что нужно прекратить делать из футбола посмешище и затыкать рты тренерам, которые не могут критиковать судейство, ведь арбитры тогда еще больше осмелеют и будут принимать более авантюрные решения.

Напомним, что спорные судейские решения были приняты в матчах между «Краснодаром» и «Динамо», а также в поединке между ЦСКА и «Уралом».