Шишкин: Надеюсь, что до вылета «Спартака» в ФНЛ дело не дойдёт

Экс-защитник столичного «Спартака» Роман Шишкин рассказал журналистам о том, что думает по поводу перспектив московского клуба вылететь в ФНЛ по итогам этого сезона.

Шишкин сказал «РБ-Спорт», что он очень надеется на то, что до вылета «Спартака» в подэлитный дивизион дело всё же не дойдёт. Роман отметил, что его больше напрягает тот факт, что «красно-белые» допустили столь низкое место в турнирной таблице. Защитник добавил, что футболисты не должны допустить, чтобы «Спартак» вылетел в ФНЛ в год своего столетия.

Напомним, что на данный момент спартаковцы занимают лишь десятую строчку в таблице РПЛ.