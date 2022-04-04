Экс-игрок «Зенита»: Матч с «Сочи» был похож на товарищескую встречу

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев рассказал журналистам о том, что думает по поводу матча питерской команды с «Сочи».

Веденеев сказал «Спорт уик-энду», что его удивил не итоговый результат, а ход матча. Экс-игрок отметил, что это было похоже на товарищескую встречу, так как в этом матче вообще никакой борьбы не было. Сергей добавил, что футболисты максимально старались избегать любых столкновений и играли в слишком спокойно манере.

Напомним, что поединок между «Сочи» и «Зенитом» в итоге завершился нулевой ничьей.