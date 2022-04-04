Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита»

Тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о травмированных футболистах питерской команды.

Как приводит слова тренера «Матч ТВ», за несколько дней до игры с «Сочи» питерский клуб из-за повреждений потерял Вендела и Караваева, которые очень важны для «Зенита» в плане организации атак. Семак отметил, что Вендел восстановится к следующему матчу с «Ахматом», а вот Караваев, судя по всему, выбыл из строя на довольно длительный срок.

Напомним, что «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ не сумел обыграть «Сочи». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.