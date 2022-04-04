Шварц: Я горд тем, как Шиманьски повёл себя в столь непростой ситуации

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц в разговоре с журналистами высказался по поводу польского полузащитника Себастьяна Шиманьски, который не покинул столичный клуб из-за ситуации на Украине.

Шварц сказал, что сейчас все находятся в непростой ситуации, так что он горд тем, как повёл себя польский полузащитник, который решил остаться в команде до конца сезона. Сандро отметил, что сейчас в «Динамо» сложилась очень доверительная обстановка, а команда действует, как единый механизм.

Напомним, что пресса сватала Себастьяна в «Реал Сосьедад», но поляк всё же решил закончить этот сезон в составе «Динамо».