Федотов назвал качества, которые помогли «Сочи» отобрать очки у «Зенита»

Наставник «Сочи» Владимир Федотов рассказал журналистам о том, благодаря каким качествам его команда сумела сыграть вничью с «Зенитом».

Федотов сказал ТАСС, что доволен игрой своих подопечных, которые хорошо прессинговали, надёжно действовали в обороне, но не хватало уверенности в завершающей стадии атаки. Тренер «барсов» отметил, что футболисты «Сочи» сумели отобрать очки у чемпиона благодаря самоотдаче и своему мастерству.

Напомним, что «Сочи» и «Зенит» сыграли в нулевую ничью. На данный момент дружина Владимира Федотова занимает четвёртую строчку в таблице.