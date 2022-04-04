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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: Не было остроты

04 Апреля 2022 • 01:41 Комментировать
Сочи
0:0
Зенит
окончен

Лидер чемпионата России, питерский «Зенит», потерял два очка в игре с «Сочи». За девяносто минут основного времени игры команды так и не сумели огорчить друг друга голами. Главный тренер питерского клуба, Сергей Семак, прокомментировал итоги игры, которая принесла «Зениту» сорок девятое очко в двадцати трех матчах. Питерский клуб сохраняет первую строчку в турнирной таблице и в следующем туре сразится в гостях с «Ахматом».

- В концовке у нас недостаточно было остроты. Попытались освежить заменами. Может быть, с точки зрения движения стало чуть получше, но с точки зрения моментов и качества ситуаций - она не улучшилась. С игры было достаточно сложно создавать сегодня, - цитирует Семака пресс-служба клуба.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Сочи
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окончен Сочи 0:0 Зенит 5.00 3.90 1.70
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