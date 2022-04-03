Сергеев: «Надо работать и приносить пользу»

Лидер чемпионата России, питерский «Зенит», потерял два очка в игре с «Сочи». За девяносто минут основного времени игры команды так и не сумели огорчить друг друга голами. Нападающий питерского клуба Иван Сергеев прокомментировал итоги встречи, подтвердив - он успешно адаптировался в команде, с которой сотрудничает с января. Ранее Сергеев защищал цвета «Крыльев Советов».

- Отрыв от «Динамо» три очка? Нельзя смотреть назад, надо настраиваться на свои игры, в каждом матче побеждать, в конце сезона будем смотреть в таблицу. Удалось полностью адаптироваться в команде? Да, все отлично, хороший коллектив, приняли здорово, от меня требуется работать и приносить пользу, - заявил Сергеев, слова которого цитирует «Матч Премьер».