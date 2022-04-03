Наставник «Зенита» прокомментировал ничью в игре с «Сочи»

Лидер чемпионата России, питерский «Зенит», потерял два очка в игре с «Сочи». За девяносто минут основного времени игры команды так и не сумели огорчить друг друга голами. Главный тренер питерского клуба, Сергей Семак, считает, что счет вполне, что называется, по игре. Он отметил малое количество голевых и опасных моментов как у ворот соперника, так и в штрафной площадке питерцев.

- Вязкая, тяжелая игра, сегодня у нас было маловато остроты — медленно развивали атаки, медленно завершали моменты. Это не тот результат, которого мы хотели добиться сегодня. У нас выпали Караваев и Вендел за несколько дней до игры — игроки, которые важны с точки зрения развития атаки. На сколько — станет известно на следующей неделе, - цитирует слова Семака официальный сайт «Зенита».