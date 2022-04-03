В РФС обсуждается вопрос о переходе на систему «весна-осень»

Российская премьер-лига (РПЛ) может вернуться к формату проведения чемпионата «весна-осень», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, переход на новую систему может осуществиться уже в 2023 году. При этом, сообщается что в турнире сыграют 20 команд, которые в дальнейшем будут разбиты на две группы. В одной группе будет 12 команд, в другой - 8.

Никто из Российской премьер-лиги по итогам текущего чемпионата в таком случае не вылетит, а из ФНЛ (Футбольной национальной лиги) в высшую лигу поднимутся четыре команды.

В так называемой группе А сыграют 12 команд. Две худшие команды из этой группы должны будут сыграть в стыковых играх за право сыграть в следующем розыгрыше.

Четыре лучших клуба из второй группы останутся в РПЛ сразу, а остальные четыре команды будут биться в стыковых матчах за право остаться в чемпионате России.

Этот турнир проводится за полгода. А уже с сезона 2023 года чемпионат России будет проводиться по системе «весна-осень».

Прошлым летом российские СМИ писали, что РФС (Российский футбольный союз) обратился к голландской компании Hypercube с помощью провести реформу в российском футболе.

Сейчас чемпионат России стартует осенью, а заканчивается весной.

В текущем сезоне после 23-туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков, на втором месте идет «Динамо» (46), тройку лидеров замыкает ЦСКА (43).