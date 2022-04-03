Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РФС обсуждается вопрос о переходе на систему «весна-осень»

03 Апреля 2022 • 21:36 Комментировать

Российская премьер-лига (РПЛ) может вернуться к формату проведения чемпионата «весна-осень», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, переход на новую систему может осуществиться уже в 2023 году. При этом, сообщается что в турнире сыграют 20 команд, которые в дальнейшем будут разбиты на две группы. В одной группе будет 12 команд, в другой - 8.

Никто из Российской премьер-лиги по итогам текущего чемпионата в таком случае не вылетит, а из ФНЛ (Футбольной национальной лиги) в высшую лигу поднимутся четыре команды.

В так называемой группе А сыграют 12 команд. Две худшие команды из этой группы должны будут сыграть в стыковых играх за право сыграть в следующем розыгрыше.

Четыре лучших клуба из второй группы останутся в РПЛ сразу, а остальные четыре команды будут биться в стыковых матчах за право остаться в чемпионате России.

Этот турнир проводится за полгода. А уже с сезона 2023 года чемпионат России будет проводиться по системе «весна-осень».

Прошлым летом российские СМИ писали, что РФС (Российский футбольный союз) обратился к голландской компании Hypercube с помощью провести реформу в российском футболе.

Сейчас чемпионат России стартует осенью, а заканчивается весной.

В текущем сезоне после 23-туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков, на втором месте идет «Динамо» (46), тройку лидеров замыкает ЦСКА (43).


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ЦСКА Москва 2:2 Урал
окончен Сочи 0:0 Зенит 5.00 3.90 1.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Апреля
22:21 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Зенита» прокомментировал ничью в игре с «Сочи»
21:51 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не станет чемпионом России в юбилейный год 2
21:36 · Россия. Премьер-лига
В РФС обсуждается вопрос о переходе на систему «весна-осень»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Сочи» нельзя недооценивать, эта команда, где играют и бывшие футболисты «Зенита» эксклюзив
21:09 · Россия. Премьер-лига
В РФС рассказали, какое наказание понесет президент «Урала» за оскорбление арбитров 2
20:52 · Россия. Премьер-лига
Дзюба не может забить 7 матчей подряд в РПЛ 1
20:13 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист ЦСКА Соломатин считает, что арбитр ошибся с неназначенным пенальти в ворота «армейцев»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Футболист ЦСКА Ушаков считает, что Гогличидзе сам зацепился за его ногу, поэтому пенальти не было
19:53 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА прервал серию из 7 побед подряд
19:51 · Россия. Премьер-лига
Ваноли снова проиграл. Снова в дерби 1
19:45 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Урал» не пасовал перед ЦСКА
19:39 · Россия. Премьер-лига
Синяев: Москалёв не заметил, как Дзюба отмахнулся локтем в лицо, и не дал жёлтую 4
19:32 · Россия. Премьер-лига
Сергей Иванов – на вопрос о чемпионстве ЦСКА: «Вы что? С будуна?»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе: «Я был уверен, что пенальти поставят» 1
18:58 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов нецензурно ответил на вопрос судьбы «Урала» в Премьер-лиге 1
Все новости
Рекомендуем