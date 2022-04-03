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Бышовец: «Сочи» нельзя недооценивать, эта команда, где играют и бывшие футболисты «Зенита» эксклюзив

03 Апреля 2022 • 21:20 Комментировать
Сочи
0:0
Зенит
окончен

Футбольный эксперт Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Сочи» и «Зенитом».

«Зенит» пытался сыграть, не включая скорости, классически играя на Дзюбу. Структура достаточно компактная, организация игры хорошая. Но сегодня класс команды определяется скоростью, на которой она играет. Тем не менее попыток найти нестандартные решения и владения инициативой было достаточно для того, чтобы создать какие-то шансы. Шансов в сегодняшнем матче было очень мало. И все-таки обе команды имели возможность забить.

«Сочи» нельзя недооценивать, эта команда, где играют и бывшие футболисты «Зенита». Среди игроков «Сочи» особенно выделяется ветеран Нобоа. Команда Федотова чередовала ритм игры и им иногда удавались контратаки. Но я думаю, если бы «Зенит» сделал замены раньше, то можно было рассчитывать на более быструю игру. Высоких скоростей не было все-таки. Ничья в этом матче была закономерной», - сказал Бышовец.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Бышовец Сочи
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