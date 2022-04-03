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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» второй раз за сезон не смог обыграть «Сочи» и подпустил «Динамо» в гонке за золото

03 Апреля 2022 • 20:56 Комментировать
Сочи
0:0
Зенит
окончен

«Зенит» и «Сочи» сыграли на юге России в рамках 23-го тура РПЛ.

Протокол игры  
Сочи 0:0Зенит
Джанаев СосланДркушич ВаняРодригаоЮрганов Игорь   45'Заика Кирилл  69' (Маргасов Тимофей (  69') Цаллагов ИбрагимНобоа Кристиан  76' (Попов Ивелин (  76') Макарчук АртёмАнгбан ВикторьенЮсупов Артур  69' (Мелкадзе Георгий (  69'   72') Касьерра Матео
Запасные: Прохин ДанилаЖоаозиньо РамосЗаболотный НиколайВоробьёв Дмитрий ДмитриевичАдамов Денис
Кержаков МихаилСутормин Алексей  66' (Алберто Юри (  66') Чистяков ДмитрийДуглас СантосКруговой ДанилБарриос ВилмарМалком Филипе   42'  87' (Ерохин Александр (  87') Кузяев ДалерКлаудиньоМостовой АндрейДзюба Артём  66' (Сергеев Иван (  66')
Запасные: Оздоев МагомедБязров ДавидАлип НуралыАдамов АрсенКизеев Михаил
03 апреля. Стадион "Фишт" (Сочи).

 

Закрывал тур центральный матч. И пусть афиша «Сочи» - «Зенит» для РПЛ не самая громкая, зато игра на стадионе «Фишт» имела колоссальное значение. Футболисты Федотова остались чуть ли не последними, кто мог распалить золотую интригу чемпионата. К тому же, «Сочи» не только о подножке «Зениту» думает, команда находится в зоне гипотетических еврокубков, в четырёх очках от третьего места.

В первом круге, кстати, «Сочи» обыграл «Зенит» на его поле, так что чемпион приехал за реваншем. Но приехал каким-то не очень бодрым. Хозяева приняли неспешный темп, посчитав, что ничья с чемпионом их вполне устроит. Много мяч ходил у питерцев, однако ничего толкового придумать команда Сергея Семака не могла. Да и не старалась будто.

Клаудиньо технично пробил со штрафного, перебросив «стенку», но не переиграв Сослана Джанаева. Артём Дзюба классно толкался в штрафной площади, часто выигрывая борьбу. Однажды он оттеснил Родриго, принял мяч после заброса всё того же Клаудиньо и пробил, но попал в распластавшегося уже бразильца. Следующий удар «Зенита» принял на себя уже Кристиан Нобоа, не позволивший мячу долететь до створа после удара Малкома.

Были атаки, были хорошие подходы, но всё это как-то вяло, даже скучно местами. «Сочи» совсем не активничал, играл осторожно, однако чуть не открыл счёт под конец тайма. Кержаков опрометчиво вышел из ворот, не смог мячом завладеть и набежавший Цаллагов бил уже поп пустым воротам. Правда, дистанции была метров 30, да и на «ленточке» караулил Далер Кузяев, спасший «Зенит» от больших проблем.

Второй тайм получился ещё скучнее первого. Зыбкое преимущество чемпиона растаяло, теперь команды боролись на равных, иногда забывая про комбинационный футбол. С заменами тренеры тоже не спешили. Только на последнюю четверть вышли Алберто и Сергеев, но взбодрить инертную атаку «Зенита» у них не получилось. Владимир Федотов из-за травмы заменил Кристиана Нобоа, а чуть ранее убрал уставших Юсупова с Заикой.

В итоге довольно тусклый матч завершился вничью – 0:0. И это еще Дуглас Сантос спас «Зенит» в концовке, остановив мяч на линии ворот после суматохи на угловом ударе «Сочи». Чемпион потерял очки на юге России и вновь подпустил «Динамо» на расстояние в три балла. Золотая интрига жива.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи
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окончен Краснодар 0:1 Динамо Москва
окончен ЦСКА Москва 2:2 Урал
окончен Сочи 0:0 Зенит 5.00 3.90 1.70
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