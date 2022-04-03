Дзюба не может забить 7 матчей подряд в РПЛ

В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ, в котором «Сочи» принимает «Зенит».

Нападающий гостей Артем Дзюба вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте. Вместо него вышел Иван Сергеев.

Таким образом, безголевая серия Дзюбы составила уже семь матчей подряд. В последний раз 33-летний форвард забивал в чемпионате России в матче 15-го тура против «Нижнего Новгорода» (5:1), эта игра состоялась 19 ноября 2021 года.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 21 матч, он смог забить 10 мячей и отдал 6 голевых передач.