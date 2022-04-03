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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц похвалил Шунина после 100-го матча на ноль в РПЛ

03 Апреля 2022 • 18:20 Комментировать
Краснодар
0:1
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о достижении голкипера команды Антона Шунина, который сыграл 100-й матч на ноль в чемпионате России и вошел в «клуб Льва Яшина».

«Мы очень рады, что наш капитан достиг этой точки своей карьеры. Сотая игра на ноль — это невероятное достижение Антона», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

«Динамо» в матче 23-го тура обыграло «Краснодар» со счетом 1:0. Этот матч стал для вратаря московского клуба 100-м в чемпионате России, в котором Шунин отстоял на ноль. Таким образом, 35-летний вратарь вошел в «клуб Льва Яшина».

«Бело-голубые» после 23 туров набрали 46 очков и остались на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка, но команда Сергея Семака имеет игру в запасе.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин РПЛ Сандро Шварц
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