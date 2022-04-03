Шварц похвалил Шунина после 100-го матча на ноль в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о достижении голкипера команды Антона Шунина, который сыграл 100-й матч на ноль в чемпионате России и вошел в «клуб Льва Яшина».

«Мы очень рады, что наш капитан достиг этой точки своей карьеры. Сотая игра на ноль — это невероятное достижение Антона», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

«Динамо» в матче 23-го тура обыграло «Краснодар» со счетом 1:0. Этот матч стал для вратаря московского клуба 100-м в чемпионате России, в котором Шунин отстоял на ноль. Таким образом, 35-летний вратарь вошел в «клуб Льва Яшина».

«Бело-голубые» после 23 туров набрали 46 очков и остались на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка, но команда Сергея Семака имеет игру в запасе.