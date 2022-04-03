«Сочи» - «Зенит»: Дзюба выйдет в старте

Представляем вашему вниманию стартовые составы на матч 23-го утра РПЛ, в котором «Сочи» примет «Зенит». Встреча пройдет на стадионе «Фишт», а обслужит игру бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьера.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Мостовой, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

Напомним, в первом круге «Сочи» на выезде неожиданно победил «Зенит» со счетом 2:1. Тогда на гол Артема Дзюбы ответили Матео Кассьера и Сергей Терехов.