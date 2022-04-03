Дмитрий Хохлов — о матче «Краснодар» — «Динамо»: «Ужасное судейство, судья не разбирается в футболе»

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мыслями о матче 23-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» победили «Краснодар» (1:0).

«Ужасное судейство. Либо главный судья встречи (Алексей Сухой прим. Euro-Football.ru) просто не разбирается в футболе и не может находиться на футбольном поле, либо он явно преследует какие-то цели», — цитирует Хохлова «РБ Спорт».

В этом матче главный арбитр встречи назначил спорный пенальти в ворота «Краснодара». Победный гол с 11-метровой точки забил Даниил Фомин.

«Динамо» набрало 46 очков и сократило отставание от «Зенита» до двух очков. Однако, команда из Санкт-Петербурга ещё проведет встречу против «Сочи». Эта игра состоится сегодня, 3 апреля на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.