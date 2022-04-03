Шунин рассказал о мотивации у игроков «Динамо»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин считает, что ФИФА и УЕФА вскоре вернут российские клубы и национальную сборную на международную арену.

«Мотивация у профессиональных футболистов никуда не уходит. Мы все так же продолжаем играть официальные матчи, хотим занять первое место. Надеюсь, вся эта ситуация скоро закончится, и мы вернемся в еврокубки, и сборная тоже снова будет выступать», — приводит слова Шунина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в марте ФИФА и УЕФА совместным заявлением выступили о том, что российские клубы и национальная сборная отстранены от международных соревнований. Из-за этого решения Россия не примет участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Динамо» в матче 23-го тура обыграло «Краснодар» со счетом 1:0. Этот матч стал для вратаря московского клуба 100-м в чемпионате России, в котором Шунин отстоял на ноль. Таким образом, 35-летний вратарь вошел в «клуб Льва Яшина».

«Бело-голубые» после 23 туров набрали 46 очков и остались на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка, но команда Сергея Семака имеет игру в запасе.