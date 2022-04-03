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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шунин рассказал о мотивации у игроков «Динамо»

03 Апреля 2022 • 17:36 Комментировать
Краснодар
0:1
Динамо Москва
окончен

Голкипер «Динамо» Антон Шунин считает, что ФИФА и УЕФА вскоре вернут российские клубы и национальную сборную на международную арену.

«Мотивация у профессиональных футболистов никуда не уходит. Мы все так же продолжаем играть официальные матчи, хотим занять первое место. Надеюсь, вся эта ситуация скоро закончится, и мы вернемся в еврокубки, и сборная тоже снова будет выступать», — приводит слова Шунина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в марте ФИФА и УЕФА совместным заявлением выступили о том, что российские клубы и национальная сборная отстранены от международных соревнований. Из-за этого решения Россия не примет участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Динамо» в матче 23-го тура обыграло «Краснодар» со счетом 1:0. Этот матч стал для вратаря московского клуба 100-м в чемпионате России, в котором Шунин отстоял на ноль. Таким образом, 35-летний вратарь вошел в «клуб Льва Яшина».

«Бело-голубые» после 23 туров набрали 46 очков и остались на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка, но команда Сергея Семака имеет игру в запасе.


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Динамо Москва Антон Шунин РПЛ
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окончен Краснодар 0:1 Динамо Москва 3.85 3.55 2.01
Идет 55 минута ЦСКА Москва 1:1 Урал 1.46 4.70 7.00
03.04  19:00 Сочи ... Зенит 4.30 3.65 1.88
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