Кобелев: «Динамо» по-прежнему продолжает борьбу за чемпионство

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мыслями после победы бело-голубых в матче 23-го тура над «Краснодаром» (1:0).

«Игра была равная. Класс игроков «Динамо» определил исход матча.

Хорошо, что «Динамо» выиграло и продолжает гонку за «Зенитом», — цитирует Кобелева «Чемпионат».

Команда Сандро Шварца одержала победу над «Краснодаром» со счетом 1:0. На 51-минуте гол с пенальти забил Данил Фомин.

«Динамо» набрало 46 очков и сократило отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков. Стоит отметить, что лидер чемпионата сегодня проведет матч против «Сочи». Встреча пройдет на стадионе «Фишт», начало – в 19:00 мск.