Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «бело-голубых» над «Краснодаром».

«Победа «Динамо» изначально ожидалась, но ждали другого футбола, более яркого и быстрого. Ждали футбола, нацеленного на атаку. С первых минут они действовали неплохо, но потом «Краснодар» выровнял игру. Во втором тайме «Краснодар» смотрелся даже предпочтительнее. То ли «динамовцы» играли на результат, то ли состояние игроков не позволяет играть на встречных курсах. Был момент у Макарова, но не более того. «Краснодар» смотрелся намного интереснее, просто у них впереди никого нет. Ильин ещё не отвечает высоким требованиям, чтобы с него спрашивать как с бомбардира. Это основная проблема «Краснодара». Во втором тайме «Динамо» отдало инициативу, пространство и мяч, пыталось действовать на контратаках, но это не получалось. С такой игрой тяжело рассчитывать на борьбу за первое место в чемпионате.

С назначенным пенальти в ворота «Краснодара» я не согласен. Смолов уже вышел из штрафной. Основной момент, когда защитник тянул его за майку, был уже за пределами штрафной. Вначале рука только тянулась к майке и еле задела её. Возможно, это стало причиной. Но само нарушение было вне штрафной. Скандальное решение, которое теперь будет обсуждаться долгое время. Пенальти был ближе, на мой взгляд, когда падал Ионов. Скорее это было больше похоже на пенальти, нежели то, за что пенальти был назначен», - сказал Кирьяков.