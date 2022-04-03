Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шунин сыграл 100 сухих матчей в РПЛ и вошел в «клуб Яшина»

03 Апреля 2022 • 16:23 Комментировать
Краснодар
0:1
Динамо Москва
окончен

Завершился матч 23-го тура РПЛ, в котором «Динамо» на выезде одолело «Краснодар» со счетом 1:0.

Единственный гол на 51-й минуте матча забил Даниил Фомин ударом с пенальти.

Таким образом, оставив свои ворота вне прикосновенности вратарь «Динамо» Антон Шунин вошел в «клуб Льва Яшина», для голкиперов, сыгравших 100 матчей в чемпионате России «на ноль».

Из действующих вратарей в этом рейтинге находятся Игорь Акинфеев (ЦСКА – 339 матчей «на ноль»), Гилерме («Локомотив» - 151) и Александр Беленов («Уфа» - 115).  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Игорь Акинфеев Лев Яшин Александр Беленов Антон Шунин Гилерме РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Краснодар 0:1 Динамо Москва 3.85 3.55 2.01
Идет 55 минута ЦСКА Москва 1:1 Урал 1.46 4.70 7.00
03.04  19:00 Сочи ... Зенит 4.30 3.65 1.88
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Апреля
17:36 · Россия. Премьер-лига
Шунин рассказал о мотивации у игроков «Динамо»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Динамо» по-прежнему продолжает борьбу за чемпионство
17:06 · Россия. Премьер-лига
Стало известно о беременности жены владельца «Спартака» Заремы Салиховой
16:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Баринова признался, что игроком интересовался испанский топ-клуб
16:42 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА – «Урал»: Дивеев открыл счет ударом со штрафного, Бийол через минуту забил в свои ворота
16:31 · Россия. Премьер-лига
Березуцкий рассказал о состоянии Языджи перед матчем против «Урала»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Шунин сыграл 100 сухих матчей в РПЛ и вошел в «клуб Яшина»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Радимов не считает «Сочи» фарм-клубом «Зенита»
16:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Кухты рассказал о будущем футболиста
16:00 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА Москва — «Урал»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
15:46 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Урал» объявили стартовые составы
15:31 · Россия. Премьер-лига
Комментатор «Матч ТВ» объяснил, за что поставили пенальти в ворота «Краснодара»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Судить против «Спартака» однозначно не будут, но могут ошибаться» 1
15:20 · Россия. Премьер-лига
Эксперт Бобров: «Пенальти в ворота «Краснодара» не было»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Корейский хавбек Хван Ин Бом приостановил свой контракт с «Рубином»
Все новости
Рекомендуем