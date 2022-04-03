Шунин сыграл 100 сухих матчей в РПЛ и вошел в «клуб Яшина»

Завершился матч 23-го тура РПЛ, в котором «Динамо» на выезде одолело «Краснодар» со счетом 1:0.

Единственный гол на 51-й минуте матча забил Даниил Фомин ударом с пенальти.

Таким образом, оставив свои ворота вне прикосновенности вратарь «Динамо» Антон Шунин вошел в «клуб Льва Яшина», для голкиперов, сыгравших 100 матчей в чемпионате России «на ноль».

Из действующих вратарей в этом рейтинге находятся Игорь Акинфеев (ЦСКА – 339 матчей «на ноль»), Гилерме («Локомотив» - 151) и Александр Беленов («Уфа» - 115).