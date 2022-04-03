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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов не считает «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

03 Апреля 2022 • 16:14 Комментировать
Сочи
...
Зенит
5.00 3.90 1.70
Через 1 ч. 5 мин.

Главный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов отреагировал на мнение, что «Сочи» является фарм-клубом основной команды «Зенита».

«Вам не хватило матча первого круга, где «Сочи» выиграл у «Зенита»? Пожалуйста, думаю, все разговоры должны закончиться», — сказал Радимов «Чемпионату».

Тренер отметил, что в матче 23-го тура РПЛ «Сочи» - «Зенит» может произойти все что угодно и сделал прогноз, что игра будет открытая с забитыми голами.

Матч «Сочи» - «Зенит» состоится сегодня, 3 апреля на стадионе «Фишт». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В первом круге «Сочи» на выезде неожиданно победил команду Серея Семака со счетом 2:1.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов Сочи РПЛ
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СОЧИ ЗЕНИТ
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03.04  19:00 Сочи ... Зенит 4.30 3.65 1.88
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