Радимов не считает «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

Главный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов отреагировал на мнение, что «Сочи» является фарм-клубом основной команды «Зенита».

«Вам не хватило матча первого круга, где «Сочи» выиграл у «Зенита»? Пожалуйста, думаю, все разговоры должны закончиться», — сказал Радимов «Чемпионату».

Тренер отметил, что в матче 23-го тура РПЛ «Сочи» - «Зенит» может произойти все что угодно и сделал прогноз, что игра будет открытая с забитыми голами.

Матч «Сочи» - «Зенит» состоится сегодня, 3 апреля на стадионе «Фишт». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В первом круге «Сочи» на выезде неожиданно победил команду Серея Семака со счетом 2:1.