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Скандальный ВАР и привет от бывших: «Динамо» обыграло «Краснодар» за счёт спорного пенальти

03 Апреля 2022 • 16:01 Комментировать (3)
Краснодар
0:1
Динамо Москва
окончен

Воскресным днём покинутый легионерами «Краснодар» принимал «Динамо».

Протокол игры  
Краснодар 0:1Динамо Москва
  45'Фомин Даниил (0:1)
Сафонов МатвейПетров СергейМартынович Александр   39'Бородин Сергей Алексеевич   23'Чернов ЕвгенийКривцов Никита   9'  29' (Газинский Юрий (  29') Черников Александр   35'  46' (Якимов Вячеслав (  46') Ионов АлексейСперцян Эдуард  75' (Мацукатов Алекс (  75') Олусегун Олакунле  46' (Манелов Ираклий (  46') Ильин Владимир  65' (Окоронкво Джонатан (  65')
Запасные: Исаенко ОлегАгкацев СтаниславВолков Сергей ЕвгеньевичГородов ЕвгенийЛитвинов Вячеслав
Шунин АнтонВарела ГильермоБальбуэна Фабиан   21'Евгеньев РоманЛашальт ДиегоЗахарян Арсен  89' (Скопинцев Дмитрий (  89') Шиманьски Себастиан   53'Моро НиколаФомин ДаниилСмолов Фёдор  76' (Тюкавин Константин (  76') Грулёв Вячеслав  61' (Макаров Денис (  61')
Запасные: Сазонов СабаПлиев ЗаурбекЛесовой ДаниилПаршивлюк СергейЛещук ИгорьНжи Клинтон МуаСулаквелидзе ГеоргийГладышев ЯрославКутицкий Александр
03 апреля. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

То динамовцы бились с «Зенитом» за первое место, а теперь они ведут борьбе скорее с ЦСКА за вторую строчку. Есть расхожая фраза о нестабильности молодёжи, и эксперты сейчас активно применяют её в отношении «бело-голубых», ставших регулярно терять очки. Но если «Динамо» омолаживаться никто не заставлял, то «Краснодар» после массового отъезда легионеров был вынужден так сделать. Тем не менее семь очков в трёх матчах подопечными Александра Сторожука были набраны, в том числе на «Открытие Арене» против «Спартака». А на уходящей неделе «чёрно-зелёные» получили подпитку в виде нигерийских легионеров из «Краснодара-2», самый статусный из которых – Олусегун – вышел в старте.

А у «Динамо» с первых минут появился в том числе Шиманьски, всё же вернувшийся из сборной Польши в стан московского клуба. И гости сразу пошли вперёд с расчётом подавить соперника и забить быстрый гол. Постепенно в какой-то мере, также без забитых мячей, им стали отвечать краснодарцы. В целом эта игра смотрелась как противостояние молодёжных команд. На 26-й минуте Захарян развернулся и с линии штрафной попал в правую штангу. Вскоре Сторожук от греха подальше заменил Кривцова, который имел одну жёлтую карточку и рисковал получить другую. Ильин упал слегка в чужой штрафной после контакта с Варелой, но контракт не был серьёзным, и пенальти тоже не было. Дальний удар Мартыновича пришёлся левее створа, а Ионову с правого края вратарской легче было попасть в рамку, но он пальнул выше.

Под самый занавес второго тайма «Динамо» открыло счёт благодаря спорному пенальти. Смолов выходил из чужой штрафной наружу под опекой Черникова, славящегося своей бескомпромиссным ведением единоборств. У него не получилось отобрать мяч у Смолова ногами, и тогда он вцепился в футболку Фёдора. Тот сначала сохранял равновесие, а упал, уже находясь вне пределов штрафной площади. Сначала был назначен штрафной, но прослушав своих видеоассисентов, главный арбитр Алексей Сухой указал на точку. Возможно, суть этого решения была в том, что Черников начал фолить ещё в своей штрафной. Сафонов угадал угол, куда нужно падать, но удар суперпенальтиста Фомина был неберущимся – в девятку (0:1). Если оставить фактор судей за скобками, то этот гол сделали два бывших игрока «Краснодара» – Смолов и Фомин.

Во втором тайме визитёры больше сосредоточились на оборонительных задачах. «Быки» создавали какие-то полумоменты, но прямо на стопроцентные шансы их редко хватало, хотя Шунин не всегда действовал уверенно. Команды обменялись кручёными попытками в исполнении Шиманьского (мимо) и Ионова (мяч поймал Шунин). Куда опасней были две возможности Макарова, которому не позволял забить Сафонов. Ну и стоит отметить опасный острый удар Манелова с подбора низом рядом с левой штангой. «Динамо», как и в первом туре, обыграло «чёрно-зелёных» минимально, и команда Сандро Шварца обеспечила себе второе место по итогам тура. Но на финише компенсированных минут не обошлось без нового спорного эпизода. Ионов, пытаясь заработать пенальти, упал в чужой штрафной рядом с Шиманьским и получил жёлтую карточку за симуляцию. Кажется, фола там действительно не было, но трибуны взревелись оглушительным свистом.

Кирилл Иванцов

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