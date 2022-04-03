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Эксперт Бобров: «Пенальти в ворота «Краснодара» не было»

03 Апреля 2022 • 15:20 Комментировать
Краснодар
0:1
Динамо Москва
окончен

Шеф-редактор издания «Спорт-Экспресс», являющийся экспертов в области судейства, Александр Бобров рассказал о том, что пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» назначать не стоило.

«Александр Черников действительно попытался прихватить Фёдора Смолова за майку внутри штрафной, но задержка рукой произошла уже вне пределов штрафной площади», – сообщил эксперт.

Отметим, что решение ВАР носило техническое значение, поэтому судья матча Алексей Сухой должен был согласиться с ним без просмотра повторов.

«Динамо» на выезде выигрывает у «Краснодара» с минимальным счётом после первого тайма – 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Александр Бобров
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окончен Краснодар 0:1 Динамо Москва 3.85 3.55 2.01
03.04  16:30 ЦСКА Москва ... Урал 1.46 4.70 7.00
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