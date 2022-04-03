Эксперт Бобров: «Пенальти в ворота «Краснодара» не было»

Шеф-редактор издания «Спорт-Экспресс», являющийся экспертов в области судейства, Александр Бобров рассказал о том, что пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» назначать не стоило.

«Александр Черников действительно попытался прихватить Фёдора Смолова за майку внутри штрафной, но задержка рукой произошла уже вне пределов штрафной площади», – сообщил эксперт.

Отметим, что решение ВАР носило техническое значение, поэтому судья матча Алексей Сухой должен был согласиться с ним без просмотра повторов.

«Динамо» на выезде выигрывает у «Краснодара» с минимальным счётом после первого тайма – 1:0.