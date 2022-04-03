Эксперт о спорном пенальти «Динамо»: «Да я фиг знает. Вот мое авторитетное мнение»

Автор популярного телеграм-канала «Алё, рэф!», посвящённого анализу решений арбитров, Анатолий Синяев прокомментировал спорный пенальти в ворота «Краснодара».

«Да я фиг знает. Вот мое авторитетное мнение. Любимов что-то увидел. Фола в ногах не вижу. Объяснение рациональное только одно: начал хватать на линии штрафной, поэтому наказан более серьезно. Вот тут переговоры ВАР точно б не помешали», – написал Синяев.

«Динамо» реализовало пенальти и ведёт в матче протий «Краснодара» (1:0) после первого тайма.