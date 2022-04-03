Снова будет судейский скандал: «Динамо» забило гол с сомнительного пенальти

Российский футбол сотрясёт ещё один судейский скандал после того, как Алексей Сухой с подачи помощников (ВАР) Артёма Любимова и Николая Богача назначил сомнительный пенальти в ворота «Краснодара».

Изначально Фёдор Смолов был в штрафной площади, там был минимальный контакт с защитником «Краснодара», но сам фол был уже за пределами штрафной, как показали повторы. Причина назначения пенальти в данном случае непонятна.

Пенальти был реализован Даниилом Фоминым.

Прямая текстовая трансляция матча «Краснодар» - «Динамо» проходит на нашем сайте.