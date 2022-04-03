Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Снова будет судейский скандал: «Динамо» забило гол с сомнительного пенальти

03 Апреля 2022 • 15:02 Комментировать
Краснодар
0:1
Динамо Москва
2-й тайм

Российский футбол сотрясёт ещё один судейский скандал после того, как Алексей Сухой с подачи помощников (ВАР) Артёма Любимова и Николая Богача назначил сомнительный пенальти в ворота «Краснодара».

Изначально Фёдор Смолов был в штрафной площади, там был минимальный контакт с защитником «Краснодара», но сам фол был уже за пределами штрафной, как показали повторы. Причина назначения пенальти в данном случае непонятна.

Пенальти был реализован Даниилом Фоминым.

Прямая текстовая трансляция матча «Краснодар» - «Динамо» проходит на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Алексей Сухой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 53 минута Краснодар 0:1 Динамо Москва 3.85 3.55 2.01
03.04  16:30 ЦСКА Москва ... Урал 1.46 4.70 7.00
03.04  19:00 Сочи ... Зенит 4.30 3.65 1.88
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Апреля
15:10 · Россия. Премьер-лига
Корейский хавбек Хван Ин Бом приостановил свой контракт с «Рубином»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Эксперт о спорном пенальти «Динамо»: «Да я фиг знает. Вот мое авторитетное мнение»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов считает, что Бека-Бека не заслуживал удаление в матче против «Спартака»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Ловчев – о матче «Локомотив» - «Спартак»: «Игра должна состояться в любую погоду»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Геркус раскритиковал Мампасси
14:03 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Спартак не вылетит в ФНЛ»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Спартак» играет хорошо, за что убирать Ваноли?»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Если «Спартак» вылетит, то это будет катастрофа 1
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» — «Динамо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
13:17 · Россия. Премьер-лига
Живоглядов: Хорошо, что легионеры сразу начали помогать нам побеждать
13:05 · Россия. Премьер-лига
Каррера уверен, что «Спартак» не вылетит в ФНЛ
12:49 · Россия. Премьер-лига
Живоглядов: В первом тайме из-за сугробов было сложно контролировать мяч
12:34 · Россия. Премьер-лига
Каррера сравнил поражение «Спартака» от «Локомотива» с фиаско итальянской сборной 1
12:27 · Россия. Премьер-лига
Волейболист Спиридонов: «Спартак не заслуживал поражения»
12:22 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Бека-Бека мог сломать ногу Перейре, так что это точно красная карточка
Все новости
Рекомендуем