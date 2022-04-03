Червиченко: «Спартак не вылетит в ФНЛ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил уверенность в том, что «Спартак» не вылетит из РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«У «Спартака» хороший набор игроков, поэтому вылет исключён», — приводит слова Червиченко Sport24.

Бизнесмен отметил, что аутсайдеры российского чемпионата сильно ослаблены уходом многих иностранных футболистов. Этот фактор не позволит им превзойти красно-белых в таблице.

На данный момент «Спартак» находится на 10-м месте, отрыв от зоны стыковых матчей составляет 6 очков. До конца чемпионата осталось 7 игр. Свой следующий матч красно-белые проведут 10 апреля против тульского «Арсенала».