Мостовой: Если «Спартак» вылетит, то это будет катастрофа

Российский экс-футболист Александр Мостовой рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного вылета московского «Спартака» из РПЛ в ФНЛ.

Мостовой сказал «Чемпионату», что он пока даже не может представить себе, что «красно-белые» по итогам сезона вылетят в подэлитный дивизион. Александр отметил, что если это всё же произойдёт, то это будет катастрофа. Экс-игрок отшутился, что после вылета «Спартака» в ФНЛ придётся откачивать половину России.

Напомним, что на данный момент спартаковцы занимают десятую строчку в таблице и идут в шести очках от зоны вылета.